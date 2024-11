Ana Hickmann é proibida de vender mansão de Itu e defesa se manifesta

Após ser proibida pela Justiça de vender a mansão de Itu, onde morou com o ex-marido, Alexandre Correa, Ana Hickmann resolveu se manifestar sobre o caso. A defesa da apresentadora do Hoje em Dia, da Record, enviou uma nota lamentando a decisão e explicando os motivos para que o imóvel, avaliado em R$ 40 milhões, seja repassado para outro dono.

“O imóvel de Itu foi anunciado ao mercado, principalmente, para tentar sanar as dívidas contraídas por Alexandre Bello Correa, enquanto era administrador das empresas do casal, conforme Ana Hickmann informou à Justiça”, começou o texto.

E seguiu: “A decisão de indisponibilização dos bens imóveis para venda era absolutamente desnecessária, uma vez que qualquer alienação depende da concordância de credores e da assinatura de Alexandre. Decorre de lei. Eram casados pelo regime da comunhão parcial de bens, os imóveis estão registrados e foram adquiridos durante o casamento”, detalharam os representantes de Ana Hickmann, antes de prosseguirem:

“O pedido de Alexandre, portanto, é um tiro no pé, mera Vitória de Pirro, uma vez que sem a venda dos ativos imobiliários, o risco de perdimento do patrimônio é grande”, garantiram.

No fim do comunicado, os advogados contaram que o pedido de que a apresentadora foi apresentada a um representante do empresário para ajudar com as negociações.

“Além disso, Ana Hickmann está surpresa com a notícia, já que na última terça-feira (19/11), recebeu, por meio da advogada de Alexandre Correa, a indicação de Luiz de Oliveira Neto (CRECI 95447), para trabalhar por ele a venda da casa. Tal ação demonstra a falta de seriedade dos requerimentos que Alexandre faz na Justiça”, encerrou.

Entenda o caso

Na quinta-feira (21/11), o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assinou um pedido de tutela de urgência cautelar feito por Alexandre Correa para impedir a venda da casa. Na solicitação, o empresário justificou não ter sido comunicado da decisão da ex-mulher.

No documento, revelado pelo site Notícias da TV, a juíza Renata Cristina Rosa da Costa Silva, da Vara de Família e Sucessões de Itu, afirmou que a venda é “precipitada” e apresenta um “risco de dilapidação”.

“Com a possibilidade de esvaziamento de patrimônio comum, frustração da partilha e pagamento da meação do réu, representando evidente perigo de dano que deve ser evitado, a indisponibilidade dos imóveis mostra-se adequada, proporcional e suficiente para os fins pretendidos”, escreveu.

Detalhes da mansão de Itu

Em meio à organização do casamento com Edu Guedes, Ana Hickmann resolveu colocar à venda a mansão de Itu, onde morou com Alexandre Correa até novembro do ano passado, quando acusou o ex-marido de agressão.

E as fotos do imóvel, que custa R$ 40 milhões, chamaram a atenção dos internautas e ganharam a web no mês passado. Com 1.600 m² de área construída, o local conta com 9 suítes, sendo 1 master de 240 m², com spa, camarim e closet blindado. As outras 6 têm acabamento em mármore. A cozinha tem 120 m² e ilha com lavanderia robusta, sala de jantar e despensa.

Na área externa tem uma garagem coberta para 8 carros e descoberta para mais 10 veículos. Além disso, o lazer é completo. Na mansão há sala de ginástica, spa com banheira de imersão, sauna, piscina com raia de 25 metros, bar molhado, piscina aquecida, lago, cinema, adega, salão de festa, horta, canil, casa da árvore, jardim com paisagismo, sala de jogos, brinquedoteca e vestiários.

A casa é inteira com automação, tem elevador panorâmico, gerador de energia própria e projeto de iluminação com cenário. No jardim, os novos moradores contarão com dois lagos, paisagismo planejado e horta própria.

Vale lembrar que a mansão de Ana Hickmann quase foi confiscada em novembro do ano passado. A casa foi bloqueada pela Justiça do estado. No dia, o Banco Safra apresentou uma petição na qual informou a averbação premonitória da residência.

De acordo com o site Notícias da TV, além da mansão de Itu, Ana Hickmann está vendendo um apartamento de 400m² na cidade de São Paulo. O imóvel, localizado na área nobre de Perdizes, fica em um condomínio de alto padrão com área lazer, incluindo com quadra de tênis. O preço dele é de R$ 7,5 milhões.