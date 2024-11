Ana Paula Minerato diz que foi abusada e que tem medo do ex: “Apanhei”

A modelo Ana Paula Minerato finalmente quebrou o silêncio e se pronunciou sobre as falas racistas direcionadas à cantora Ananda, do grupo Melanina Carioca. Em áudios vazados, ela chama a artista de “empregada” e “neguinha”. Em um vídeo, a ex-musa da Gaviões da Fiel reconhece as ofensas criminosas, mas diz que vivia um relacionamento abusivo e tinha medo do ex-namorado, o rapper KT Gomez.

“Quero muito falar com vocês, tô devendo, eu tô muito mal. Quero pedir desculpas pra todo mundo que se sentiu ofendido, porque foi realmente uma ofensa, a uma pessoa que eu nem conheço”, disse Ana Paula Minerato no vídeo. “Quero pedir desculpa pra Ananda, de verdade. Mas queria também contar pra vocês o que eu vivi nos últimos meses dentro de um relacionamento muito tóxico”, reforçou.

Em seguida, a modelo afirmou que foi “manipulada” por KT Gomez. “Uma coisa horrível, abusivo, fui judiada, manipulada, só apanhei psicologicamente, com uma pessoa que só quis tirar de mim tudo o que eu tinha, e conseguiu agora”, comentou. A famosa afirmou que o rapper queria três coisas: entrar em um reality, ter suas músicas tocadas numa rádio e aparecer nas redes sociais da amada.

“Fazia o maior inferno, dizia que queria fazer um filho em mim. Mas eu não queria não engravidar, queria muito sair da relação, mas tinha medo de algo pior acontecer se eu me afastasse. Por esse medo eu ficava perto, pra vigiar se ele ia fazer algo contra mim, e ele fez. Eu tinha esse medo, mas eu não aguentava mais”, lamentou Ana Paula Minerato.

Ainda no vídeo, ela diz que conseguiu colocar um ponto final na relação na última sexta-feira (22/11). “Eu tava sendo muito abusada, até vídeo íntimo nosso ele gravava, e eu fiquei com muito medo desses vídeos vazarem, sempre pedi pra ele apagar. Não sei se ele tem ou não. Apesar desse episódio de racismo ter dominado a pauta, e sim foi muito ruim, eu sei que como mulher eu vivi algo terrível na mão dessa pessoa, que só queria fama”, explicou.

Após as gravações viralizarem nas redes sociais, Ana Paula Minerato perdeu o posto de musa da Gaviões da Fiel e também foi demitida da Band FM, onde apresentava o programa Estação Band FM. Além disso, a Secretaria Estadual da Justiça e Cidadania de São Paulo abriu um procedimento administrativo para apurar o conteúdo da conversa vazada nas redes sociais.