Antes da morte de Rina, ex-Raimundos denunciou Bola de Neve por abuso

Ex-integrante da banda Raimundos, Rodolfo Abrantes (foto em destaque) denunciou, em maio deste ano, a igreja Bola de Neve de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, por abusos psicológicos que ele e a esposa, Alexandra Abrantes, teriam sofrido. A denúncia do casal aconteceu após ex-fiéis apontarem supostos desvios de verbas por parte de pastores locais.

“Não cabe a mim julgar ações e atitudes de gente que não me diz respeito porque eu e minha esposa nos desligamos desse ministério em 2011. Escolhi não falar nada naquela época com a preocupação de não arrastar pessoas para fora da igreja e de não ser acusado de mais coisas do que eu fui”, começou ele, em vídeo postado no Instagram.

“Eu e minha esposa fomos taxados de irresponsáveis, minha esposa foi chamada de Jezabel, eu fui chamado até de caloteiro. Me acusaram de ter uma dívida com o selo Bola Music, o que, no final de 2022, foi feita uma prestação de contas e eu não devia absolutamente nada”, completou.

O cantor, hoje pastor e ministro evangélico, alegou que ele e a esposa foram maltratados na congregação. “O que estou aqui pra dizer é que estou com a minha esposa, vi o sofrimento dela, vi o quanto ela sofreu de abusos emocionais naquele ministério. Nós sofremos demais como família, nosso casamento foi abalado naquela época e nós sobrevivemos. Estamos firmes, mas carregamos cicatrizes de feridas que demoram muito pra curar.”

Abrantes aproveitou para esclarecer sua relação com a Bola de Neve e negou que fosse fundador da igreja. “Mas, sim, sofremos muitos abusos emocionais. Creio que por muito do despreparo dos pastores. Estou aqui pra dizer pra vocês que não temos relação nenhuma com a Bola de Neve de Balneário Camboriú e que, sim, estamos nos curando, estamos firmes”, finaliza.

Veja o vídeo:

Morte do apóstolo Rina

Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, conhecido como apóstolo Rina, fundador da igreja evangélica Bola de Neve, morreu nesse domingo (17/11) após um grave acidente de moto. O religioso retornava para São Paulo pela Rodovia Dom Pedro, no Km 129, no momento do acidente.

A assessoria de imprensa da Bola de Neve publicou uma nota de pesar, na noite deste domingo (17/11). A igreja informou, ainda, que as informações sobre velório e sepultamento serão divulgadas em breve.

Após a morte de Rina, Abrantes publicou uma imagem preta em seu Instagram com emojis de coração partido.