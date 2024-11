Após adiamento, Concurso Unificado tem novo cronograma; veja datas

Após a divulgação dos resultados finais do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) ser adiada, a lista final de aprovados será publicada em 11 de fevereiro de 2025. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (21/11) pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

Em nota, a pasta da Gestão informou que a União firmou um acordo judicial para garantir a continuidade do CNU. Com isso, 32.260 novos candidatos ficam habilitados a terem as provas discursivas corrigidas pela banca.

Como a correção de mais exames demanda tempo, o MGI afirmou que era necessário estabelecer “um novo cronograma para o cumprimento de todas as etapas previstas”. A pasta frisou que “todos os candidatos já habilitados permanecem no certame”.

CNU, o “Enem dos Concursos”

Inicialmente, a primeira edição do CNU seria aplicada em 5 de maio. Mas, às vésperas das provas, em 3 de maio, o governo federal anunciou o adiamento do concurso unificado em todo o Brasil devido ao estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul.

As provas do “Enem dos Concursos” foram aplicadas em dois turnos (manhã e tarde) em 228 municípios no dia 18 de agosto. Cerca de 970 mil candidatos fizeram o exame. Com isso, o CNU tornou-se o maior concurso da história do país.

A taxa de abstenção do Concurso Unificado foi de 54,12%, de acordo com o MGI.

Sob organização da Fundação Cesgranrio, a aplicação do exame foi dividida em: