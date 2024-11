Após levar 15 facadas, jovem que quase foi morta pelo ex volta a andar e emociona a família; ASSISTA

Adriely Araújo Silva, de 18 anos, sobrevivente de tentativa de feminicídio, que aconteceu no último dia 28 de outubro, apresentou melhora em seu quadro de saúde. Ela foi esfaqueada 15 vezes pelo seu ex-companheiro, Vandernilson Rosas da Silva, 25 anos. Ele se entregou à polícia no dia 31 de outubro.

“A Adriely está bem melhor, graças a Deus. Já está andando. Eu creio que não demora a voltar para casa”, disse a mãe de Adriely ao G1 Acre. Ela também postou um vídeo, em que a vítima consegue caminhar pelo Hospital Regional do Juruá.

RELEMBRE: Jovem que foi esfaqueada 15 vezes pelo ex-companheiro está consciente e falando, diz hospital

Segundo a mãe, eles não estavam mais juntos, mas dividiam os cuidados com o filho de 4 anos. No dia do crime, Silva pediu à irmã dele que ligasse para Adriely e pedisse que ela levasse a criança à casa dele. Ela atendeu o pedido e foi levar a criança. Nesse momento, o suspeito começou a fazer perguntas.

Veja o vídeo:

“Quando ela chegou lá, ele começou a falar várias perguntas pra ela. Que tinha dito pra ele que ela estava ficando com outro, e pedindo pra ela voltar pra ele. Ela dizia que não queria mais ele, porque já estava com tantos meses separados e não dava mais certo. Aí ele começou a dizer que ela estava ficando com outro, que tinham dito pra ele. E aí ela disse que não, que não ficava com ninguém, não saia nem de casa. E aí ele disse: ‘eu vou te matar, sua desgraçada, porque se tu não for minha não é mais de ninguém’. […] Então, o que ele fez foi muito errado com a minha filha, a minha filha não merecia isso”, relatou ao G1 Acre.

Suspeito se entregou

Vandernilson se apresentou à Polícia Civil do Acre (PCAC) em Tarauacá e foi preso. No momento, ele se encontra sob custódia e à disposição da Justiça, aguardando as medidas legais que deverão ser tomadas nos próximos dias.

O crime aconteceu no Bairro da Praia. Após esfaquear a ex-companheira, o homem teria atravessado o Rio Tarauacá.