Após meses de seca extrema, rio no interior do Acre volta a ter condições de navegação

O município de Sena Madureira, a exemplo de outros locais, atravessou um período crítico por conta da seca. Alguns trechos dos rios Iaco, Caeté e Macauã praticamente apartaram no forte do verão e era possível atravessá-los a pé. Com isso, os moradores da zona rural enfrentaram inúmeras dificuldades para trafegar em suas embarcações.

Essa realidade, no entanto, começa a mudar com a chegada das primeiras chuvas. No rio Macauã, por exemplo, as viagens de canoa já estão acontecendo.

No último final de semana, um morador do alto Macauã gravou um vídeo mostrando o aumento no volume das águas e, por consequência, as condições favoráveis de navegação. “Aqui, nas proximidades da fazenda Apuí, o rio está bastante cheio. Já dá para andar até de batelão”, disse ele.

Sena Madureira conta com centenas de famílias residindo às margens dos rios Iaco, Caeté, Purus e Macauã. No período mais intenso da seca, os ribeirinhos recorreram aos ramais para não ficar totalmente isolados.

Confira o vídeo do morador navegando pelo rio Macauã: