Artista acreano faz poesia em homenagem a Flaviano Melo: “Ficará o seu legado e sentimento”

O cantor e compositor acreano, Sérgio Souto, fez uma homenagem ao ex-governador do Acre, Flaviano Melo, que morreu na última quarta-feira, 20 de novembro, após dias internado lutando contra uma grave pneumonia.

O artista escreveu uma ode, poema lírico destinado ao canto, em homenagem ao ex-governador, e publicou em sua página no Facebook.

Ao ContilNet, Sérgio Souto contou que começou a escrever a ode depois que saiu do velório, no último sábado (23).

“Eu vi quantas pessoas, quantos admiradores ele tinha. O Palácio estava lotado. Eu fui lá. Tinha gente que eu vi há muito tempo, foi até um momento de reencontro, mas também um momento de tristeza. Alegria e tristeza quando as pessoas se misturam. Eu vim para casa e no dia seguinte, de manhã, comecei a escrever, fui apagando umas coisas, escrevendo e mexendo aqui até chegar no texto final”, explicou.

Sérgio disse ainda que a ode tem tudo para virar uma canção. “É uma canção histórica. Essas coisas, esses desafios, eu gosto muito de escrever e depois musicar, quem sabe até lançar numa plataforma, fazer uma gravação decente, com qualidade, com uma produção arrojada, e botar no YouTube, para fortalecer mais ainda a vida e a obra do Flaviano, que eu sei que esse cara foi um pai para muita gente”, disse.

O artista lembrou ainda como foi o Governo Flaviano para a cultura. “Nós tínhamos um movimento artístico cultural de qualidade, nada fundo de quintal, nada improvisado, era tudo muito sério mesmo. Os artistas que ele trouxe para a inauguração do Teatro, foi coisa de cinema. A inauguração do teatro foi com muitas pompas, todos estavam na expectativa do primeiro grande teatro. Eu lembro também dos carnavais. O Acre vivia um tempo bom”, relembrou.

Sérgio também falou um pouco sobre a homenagem. “Quando eu falo ‘no passado desfraldavam-se as bandeiras’, o jingle dele quando foi governador, é de minha autoria, que fala ‘estão desfraldadas as bandeiras, está em campo um homem forte e popular’. Eu participei de quase todos os grandes momentos da vida do Flaviano. Foi bem legal sua passagem pela Terra, vai ficar na memória, nos livros e nas canções”, finalizou.

Veja a homenagem:

FLA FLA FLA FLAVIANO

Sergio Souto

Desceu calmamente dos palanques

Abraçou com carinho os seus amigos

Atravessou o rio da sua vida

E foi em frente rumo ao infinito.

Esse gigante de olhar firme e vibrante

Habitante de tantos corações

Foi morar entre as estrelas mais distantes

Deixando suas grandes realizações.

Foi um combatente, um visionário

Sua palavra era documento

Sem arroubos e sem nenhum receio

Ficará o seu legado e sentimento.

Foi o pai de tantos anti-heróis

E o criador de tantas criaturas

Foram tantos os meninos sem juízo

Sem jamais perder sua ternura.

No passado desfraldavam-se as bandeiras

Pra esse jovem guerreiro entrar em cena

Essa estrela brilhante e altaneira

Quando a vida começava a ser plena.

Quantos se quedaram pelas vias

E o titã foi resistindo bravamente

Uns se vão para sempre, outros ficam

Grudados na memória da sua gente.

Quantos órfãos o futuro acolherá

É hora de voar com as próprias asas

Saibam que o paraíso é bem acolá

E que Acre será sempre a sua casa!