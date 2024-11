Black Friday, Halloween Swiss Park, Pescaria do Carioca e muito mais na coluna da Kelly Kley

Sugestões: [email protected]

BLACK FRIDAY

Começou na segunda – feira (04) a black Friday da Loja Loh & Rose Store com peças a partir de R$14,00 até R$100,00 você não pode perder esta oportunidade de renovar seu closet.

A Loja Loh & Rose Store está localizada na rua Rio de Janeiro na Galeria Bessa, a Black será até o dia 09 de novembro.

HALLOWEEN SWISSPARK

Aconteceu no sábado (02) o 3º Halloween do Swiss Park e foi um verdadeiro sucesso! Teve premiação para as casas mais horripilantes , as melhores fantasias, caça aos doces, carreta furacão, decoração temática no salão de festa, boate para crianças e adultos, animação com o palhaço Peteleco para as crianças. Confira alguns flashs.























































PETISCARIA DO CARIOCA

Inaugurou em Rio Branco a Petiscaria do Carioca restaurantedelivery com um cardápio amplo e ótimos preços.

Obtenha o cardápio pelo whatsapp 68 99940-8833

BDAY MARIA FERNANDA

Vivas a jornalista Maria Fernanda que trocou de idade no domingo (03) comemorando a data em uma bela festa no Restaurante Mata Nativa.

REGISTRO

No domingo (03) o Flamengo venceu o Atlético – MG por 3 a um pelo titulo da Copa do Brasil, e quem estava prestigiando o jogo no Maracanã eram o advogado Jonatha Onofre e seu pai o deputado Afonso Fernandes.

PROJETO VIDA SAUDÁVEL

O Personal Trainer Adauto Meireles está com o projeto “Desafio 3k” totalmente gratuito para incentivar a atividade física , pois ela é importante para saúde física e mental além de trazer vários benefícios.

Faça parte deste projeto, informações : 68 99991-6799

GLAMOUR

No glamour desta semana a empresária Joelma Severo com as anfitriãs Maykeline Maia e Elita Maia durante o 8º Encontro de Divas que aconteceu no último domingo na Maison Borges.

CUIDADO

A Intense Estética e Beleza ofereceu no mês de outubro uma tarde de informações e cuidados sobre o câncer de mama com palestra da diretora do Hospital de Amor Rio Branco, Ana Negreiros e um dia de rainha a três pacientes que também compartilharam do seus tratamentos e cura.

34º CAMPEONATO BRASILEIRO DE KUNG FU WUSHU

A seleção acreana de Kung Fu Wushu participou do 34º Campeonato Brasileiro com quatro atletas trazendo ao Estado excelentes resultados.

Enoque Kennedy foi medalha de ouro se tornando tricampeão brasileiro a atual número 1 do ranking em sua categoria 85 kg.

Rafael Fernandes – campeão categoria infantil 56 kg

Luciano Lukas– vice – campeão juvenil 70 kg

CERIMONIA

No dia 28 de outubro aconteceu a cerimonia do jaleco dos acadêmicos de enfermagem da Uninorte, a coluna faz o registro da futura enfermeira Katrinny Chaves . Parabéns!

ESTETIC FACE

Confira os procedimentos e promoções da Estetic Face.

Informações: 68 99600-2514

MAISLASER

Não perca a Blac Friday da Maislaser

AABB

Acontece no sábado (09) as finais da 29º Copa Ouro de futebol soçaite da AABB. Após o encerramento será oferecido um churrasco aos atletas e familiares.