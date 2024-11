Bocalom reassume presidência da Amac, cargo que havia deixado para concorrer à reeleição

O prefeito reeleito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), retornou à presidência da Amac (Associação dos Municípios do Acre), cargo do qual havia se afastado para concorrer – e vencer – nas eleições municipais de 2024. Enquanto esteve afastado do cargo, a representação da entidade ficou a cargo da vice-presidente, a prefeita de Brasiléia Fernanda Hassem (PP).

A transferência de cargo ocorreu na quinta-feira (31), na sede da entidade, na Rua Isaura Parente, bairro do Tangará, em Rio Branco. O cargo de presidente da Amac, de acordo com o estatuto da entidade, ficará sempre com o prefeito da capital. Ao devolver o cargo a Bocalom, Fernanda Hassem apresentou um relatório sobre o tempo de seu mandato interino.

Fernanda Hassem assumiu a presidência da Amac em 29 de maio de 2024, em decorrência do afastamento de Bocalom para concorrer à reeleição à prefeitura da capital.

Quando tomou posse, Fernanda Hassem destacou sua visão de promover a união entre os municípios, fortalecer as políticas públicas e buscar soluções inovadoras para os desafios enfrentados pelas cidades acreanas, entre elas o difícil acesso a alguns municípios do interior do estado.

De acordo com o relatório, a gestora deixou mais de R$ 700 mil em caixa e comemorou a execução de quase 100% dos projetos elaborados, dentre eles a ampliação e reforma do espaço da Amac. “Eu agradeço por demais ao prefeito reeleito Tião Bocalom pela confiança a mim depositada e também aos prefeitos que fazem parte da Amac”, disse Fernanda Hassem.

De acordo com o relatório, outros pontos que marcam a gestão Fernanda Hassem à frente da Amac foram nas mudanças pontuais do estatuto da entidade, com a criação do regimento interno da associação.