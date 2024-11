Bocalom relembra campanha com Flaviano ao lamentar morte do ex-governador

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), emitiu uma nota de pesar sobre a morte do ex-governador e ex-prefeito de Rio Branco, Flaviano Melo, que lutava contra uma pneumonia e estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Em nota, Bocalom lamentou a perda. “Neste momento de dor e sofrimento por perda tão significativa, lembro que não perdem apenas os munícipes Rio Branco, mas todo o Estado do Acre e toda classe política brasileira, posto que Flaviano Melo, prefeito de nossa cidade por duas vezes, em datas e contextos diferentes, era sobretudo um estadista”, disse.

Além disso, Bocalom também relembrou a campanha política de 2010, que fez ao lado de Flaviano, quando disputou a eleição para o Governo do Estado. “Era amado e reverenciado pela militância do MDB e de outros partidos que com ele conviveram”, continuou.

Veja a nota na íntegra:

Na condição de prefeito e reeleito de Rio Branco, venho me juntar ao luto e à dor de amigos, familiares, e correligionários do ex-prefeito Flaviano Flávio Baptista de Melo por sua morte, registrada nesta tarde, no Hospital Albert Einstein.

Neste momento de dor e sofrimento por perda tão significativa, lembro que não perdem apenas os munícipes Rio Branco, mas todo o Estado do Acre e toda classe política brasileira, posto que Flaviano Melo, prefeito de nossa cidade por duas vezes, em datas e contextos diferentes, era sobretudo um estadista.

Além de prefeito de Rio Branco, foi governador, senador da República e deputado federal por quatro mandatos consecutivos, de 2002 a 2022.

Era amado e reverenciado pela militância do MDB e de outros partidos que com ele conviveram. Eu mesmo, em 2010, fiz uma das minhas campanhas ao seu lado. Disputei e perdi às eleições para o Governo do Estado naquele pleito, mas ele teve seu segundo de seus quatro mandatos de deputado federal renovado pelos acreanos.

Era um acreano que amava e se dedicava a sua terra e à sua gente.

Espero que Deus, nosso pai, na sua infinita bondade, e em nome de seu filho unigênito Jesus Cristo, o receba na glória e dê aos amigos e familiares e a todos nós o refrigério por perda tão significativa.

Tião Bocalom, prefeito reeleito de Rio Branco