Cafezal e Bom Sucesso se classificam para a grande final da Copa Sibita de Futebol

O estádio José Marreiro Filho, o “Marreirão”, em Sena Madureira, foi palco no último final de semana das semifinais da Copa Sibita de futebol. Cafezal e Bom Sucesso levaram a melhor e conquistaram a classificação para a grande final.

Na primeira semifinal, entraram em campo Cafezal x Cassirian do 15. Tido como favorito, o Cafezal encontrou bastante dificuldade para vencer a partida. O gol solitário saiu somente no segundo tempo, dos pés do craque Doka Madureira, em cobrança de pênalti.

O Cassirian do 15 ainda tentou esboçar uma reação, entretanto, não conseguiu encontrar o caminho do gol. Desse modo, o Cafezal carimbou a vaga para a decisão.

O segundo duelo das semifinais foi entre Bom Sucesso x Atlético de Madrid, do km 54. Também foi uma partida bastante equilibrada, sendo que o Bom Sucesso venceu pelo placar de 1 x 0. O gol foi marcado pelo atleta Gean, conhecido como “Veim”.

De acordo com Charles Araújo, organizador da copa, a grande final ocorrerá no próximo sábado, 16, no estádio Marreirão, a partir das 15 horas.

O grande campeão será premiado com 5 mil reais. Já o vice-campeão receberá 2.500 reais.

A Copa é em homenagem ao ex-jogador Sibita, que faleceu nesse ano. Sibita foi, durante décadas, um dos principais jogadores do futebol de Sena Madureira.