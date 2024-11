Caminhão que matou motorista esmagado no Acre ficou destruído e deixou animais em pânico

O corpo do motorista Jaquisson Antunes da Silva Gomes, de 30 anos, que morreu depois que o caminhão boiadeiro que ele conduzia tombar em uma estrada de terra, teve dificuldades para a remoção.

Além da destruição do automóvel, os animais que estavam sendo transportados ficaram em desespero e alguns feridos, segundo vídeo que circula nas redes.

O acidente que tirou a vida do boiadeiro, ocorreu no último sábado (9), no ramal da Funtac, no km 30 do ramal do Espinhara, localizado na BR-364, sentido Sena Madureira, no interior do Acre.

De acordo com o proprietário das imagens, o enterro de Jaquisson foi realizado sem seu corpo, mas ele não soube explicar o motivo.

