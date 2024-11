Caminhoneiro morre esmagado pelo próprio caminhão em posto no interior

Um caminhoneiro morreu na madrugada desta quarta-feira (13/11) após ser esmagado pelo próprio caminhão em um posto de combustíveis no km 146 da Rodovia Castello Branco, na altura da cidade de Cesário Lange, no interior de São Paulo.

De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), ele desceu da carreta para fazer uma manutenção no veículo, que estava no pátio do posto.

A concessionária responsável pela rodovia informou que o caminhão teve uma falha no freio. O motorista foi encontrado prensado pelo veículo e inconsciente.

Ele foi levado em estado grave até a Santa Casa de Cesário Lange, mas não resistiu aos ferimentos.