Campeonato Estadual acreano de futsal terá disputas por vagas na decisão neste sábado

O Campeonato Estadual Sub-17 de Futsal Masculino do Acre terá neste sábado (30), a partir das 19 horas, no Álvaro Dantas as disputas pelas vagas na final do torneio.

Entre os times participantes está Epitaciolândia e Palmeiras fazendo a primeira semifinal e no segundo confronto o Café com Leite/Porto Acre enfrenta o Montenegro.

Durante o campeonato, Epitaciolândia e Café Com Leite/Porto Acre realizaram as melhores campanhas na primeira fase e por isso são favoritos. Contudo, as duas equipes entram em quadra sem vantagem.

Segundo a organização, Semifinais no Ginásio Poliesportivo Álvaro Dantas devem ser bem disputadas. A campanha tem feito sucesso durante toda a temporada, com expectativas altas para os competidores.