Candidatos reintegrados no CNU poderão acessar as notas das provas nesta segunda

A Fundação Cesgranrio, em parceria com o Ministério da Gestão e da Inovação (MGI), irá divulgar, nesta segunda-feira (24), as notas das provas objetivas de 32.260 candidatos que participaram do Concurso Nacional Unificado (CNU).

Esses candidatos foram reintegrados após uma decisão judicial e foram notificados por e-mail sobre a atualização. A nova programação do CNU é fruto de um acordo judicial estabelecido com o Ministério Público Federal, que visa a reintegração de candidatos que haviam sido eliminados por não preencherem corretamente os campos de identificação no cartão de respostas.

O MGI decidiu reintegrar aqueles que deixaram um dos dois campos em branco, enquanto os que não preencheram nenhum campo permanecem desclassificados.