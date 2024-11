Carro do Corpo de Bombeiros se posiciona para cortejo de Flaviano até o Cemitério São João Batista

No início da tarde deste sábado (23), o carro do Corpo de Bombeiros do Acre chegou ao Palácio Rio Branco para transportar o corpo do ex-governador Flaviano Melo até o Cemitério São João Batista, onde acontecerá o enterro, as 16h40.

O carro, tradicionalmente usado em homenagens a figuras públicas, levará o corpo de Flaviano em um cortejo pelas principais ruas da cidade até o Cemitério São João Batista, onde ele será sepultado.

O trajeto do cortejo inclui uma parada na sede estadual do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), partido pelo qual Flaviano construiu grande parte de sua trajetória política, antes de seguir para o cemitério.