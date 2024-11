CNU: Justiça mandou reintegrar candidatos eliminados por erro

Com o adiamento da divulgação dos resultados, que sairia nesta quinta-feira (21/11), o Concurso Nacional Unificado (CNU) segue com uma judicialização ainda em curso. Ainda não foi informado oficialmente novo cronograma, mas ele será impactado por essa decisão.

Em 6 de novembro, a Justiça Federal determinou à União e à Fundação Cesgranrio que sejam canceladas as eliminações dos candidatos do CNU que não preencheram a “bolinha” do cartão de respostas que identificava o tipo de gabarito.

Se confirmada, a decisão, da 2ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Tocantins, vai beneficiar milhares de concurseiros do Distrito Federal e do restante do país.

CNU: candidatos que não preencheram cartão de respostas foram eliminados

Logo após a aplicação do certame, em 18 de agosto, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) comunicou a eliminação de candidatos que não preencheram todo o campo de identificação no cartão de respostas da prova (a chamada “bolinha”).

O CNU contou com cadernos de prova de várias versões, com ordens diferentes, para evitar que alunos colassem. O candidato, então, tinha que identificar o seu caderno pintando uma bolinha referente ao número do gabarito e escrevendo uma frase que estava na capa.

Muitos candidatos não preencheram a bolinha de maneira correta e foram eliminados. Eles, porém, alegam que os fiscais de aplicação das provas orientaram que bastava escrever a frase para identificar o gabarito.

Se cumprida, essa determinação exigirá da banca responsável pelo certame, a Fundação Cesgranrio, e do ministério responsável pela organização, o MGI, um esforço de nova correção, pois as provas desses candidatos foram desconsideradas. O governo recorreu da decisão.

Caso esses candidatos sejam reintegrados, eles vão entrar na concorrência e novas notas de corte deverão ser divulgadas. Essa atualização deverá exigir tempo adicional para correção das redações e novo prazo para envio de documentos da prova de títulos.

O “Enem dos Concursos”

Inspirado no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o CNU seria aplicada em 5 de maio. Mas, às vésperas das provas, em 3 de maio, o governo federal anunciou o adiamento do concurso unificado em todo o Brasil devido ao estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul.

As provas do “Enem dos Concursos” foram aplicadas em dois turnos (manhã e tarde) em 228 municípios no dia 18 de agosto. Cerca de 970 mil candidatos fizeram o exame. Com isso, o CNU tornou-se o maior concurso da história do país.

Com menos de 1 milhão de participantes, do total de 2,1 milhões de inscritos, a taxa de abstenção do Concurso Unificado foi de 54,12%.

O CNU ofertou 6.640 vagas, distribuídas em 21 órgãos da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Segundo o último cronograma, os aprovados passariam por cursos de formação já em dezembro de 2024 e seriam convocados para a posse dos cargos a partir de janeiro de 2025.

As vagas foram divididas em oito blocos temáticos: