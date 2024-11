Colégio Batista Betel promove ‘Black Friday’ em matrículas para ano letivo de 2025; veja detalhes

O Colégio Batista Betel já iniciou o período de matrículas para 2025. A novidade é que a administração da escola promove uma promoção de Black Friday para novos alunos realizarem suas matrículas para o próximo ano letivo. A promoção iniciou nesta segunda-feira, 18 de novembro e segue até dia 02 de dezembro.

Segundo Jessica Andressa, coordenadora de Ensino do Colégio Batista Betel, a escola aceita crianças a partir de dois anos. “Nós temos turmas do maternal até o 3ª série do Ensino Médio. Nossas matrículas estão custando R$ 300 durante a Black Friday e para fazer a matrícula basta trazer documentos como RG e CPF do responsável, além de Certidão de Nascimento da criança e comprovante de endereço. Se a criança for menor de cinco anos, é necessário a carteira de vacina”, explicou.

Além do atendimento presencial na escola, localizada no endereço Avenida Durval Camilo, 1723, bairro Canaã, as matrículas também podem ser realizadas pelo WhatsApp, no número (68) 99984-2790. Jessica lembrou ainda que a Black Friday está disponível apenas para novas matrículas.

VEJA O VÍDEO: