Com árvore de 22 metros, prefeitura de Cruzeiro do Sul inicia ornamentação natalina no centro da cidade

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul iniciou nesta quinta-feira, 7, a montagem das estruturas da ornamentação natalina no Centro da cidade. A ornamentação terá árvore de natal com 22 metros de altura e mais de um milhão de pontos de luz no natal de 2024.

Segundo o secretário Chefe da Casa Civil, Ney Williams, praticamente toda a estrutura utilizada para a iniciativa foi guardada do ano passado para este período. Mas uma parte da decoração será nova, dando visibilidade e iluminando os pontos mais visitados do município.

Além desta atração, uma Feira Natalina organizada pela gestão municipal também está confirmada, bem como, outra novidade que será divulgada posteriormente pelo prefeito Zequinha Lima. As informações foram confirmadas pelo secretário,

“Nós vamos ter também, a exemplo dos outros anos, a nossa feira natalina. Estamos definindo ainda o período da feira no centro da cidade . Vamos ter novidades que serão divulgadas pelo nosso prefeito Zequinha Lima”, comentou.