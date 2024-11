Com motorista armado, discussão de trânsito quase termina em tragédia em Rio Branco; ASSISTA

Um vídeo enviado com exclusividade ao ContilNet mostra uma discussão entre dois motoristas na rua Manaus, a principal do bairro Loteamento dos Engenheiros, nesta sexta-feira (1).

Câmeras de segurança flagraram o momento em que um veículo fecha outro carro e os dois quase colidem. Nesse momento, um dos condutores desce do carro e inicia uma discussão, acompanhado por uma passageira que estava no banco ao lado do motorista.

Contudo, ele é surpreendido ao perceber que o outro motorista desce do veículo com uma arma, aparentando ser de fogo, em punho.

Ao identificar que o outro condutor portava uma arma, ele recua e a discussão se encerra. Os dois motoristas não foram identificados.

VEJA: