Com muito samba, sertanejo e dance, jovem comemora aniversário em Rio Branco; confira fotos

Instagram @kellykley

SHOW

Já é sábado (16) o show nacional Piseiro da Djavú Geandson Rios no QGIV Gastrobar com muito tecnobrega.

Mais informações: (68) 99991-2401

GLAMOUR

No glamour desta semana a modelo acreana que vem ganhando as passarelas internacionais Gabby Dobbins. Registo da modelo em Milão na Itália.

FEIJOADA DO THEODORO

No dia 30 de novembro acontece a tradicional Feijoada do Theodoro com muito samba por conta de Bruno Damasceno no Quintal dos Brothers.

Mais informações: (68) 99215-7857

UNALE

Já estão abertas as inscrições da 27º Conferência Nacional da Unale, evento que reunirá congressistas para tratar do FUTURO DA EDUCAÇÃO NO BRASIL, que será realizado nos dias 3,4 e 5 de dezembro de 2024, na Expo MAG no Rio de Janeiro.

FESTA LATINA

Diretamente da Itália Paolo Sanna para um grande show com a Banda Gaia na A Confraria no dia 23 de novembro.

Mesas e ingressos antecipados: (68) 99956-9044

BLACK FRIDAY ESTETIC FACE

Quer ficar mais linda? Não perca esta oportunidade na Estetic Face, confira os combos da Black Friday.

CURSO

A veterinária Paula Backes especialista em dermatologia participou do evento Derma 360 da Zoetis em Porto Vellho. Na foto Paula com o Dr. Luciano Marra.

JOGO SOLIDÁRIO

No dia 26 deste mês o MC Daniel e o empresário Marcão e os amigos contra a Fome realizam o jogo solidário no Estádio Arena da Floresta. O ingresso pode ser adquirido na troca de 2kg de alimentos não perecíveis.

MAISLASER

Não perca a Blac Friday da Maislaser. Confira os combos!

LOH & ROSE STORES

Continua a black Friday da Loja Loh & Rose Stores , com peças de R$ 15,00 a R$ 100,00.

A loja está localizada na rua Rio de Janeiro, na Galeria Bessa.

VIVAS A SARAH

Segunda-feira (11) aconteceu a festa de aniversário de Sarah Leonardo no Brazin com muito samba, sertanejo e dance. A coluna registra e deseja os parabéns a Sarah!

