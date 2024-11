Com seis músicas, banca acreana lança novo EP neste fim de semana; saiba onde ouvir

A banda acreana Jambu Elétrico prepara o lançamento de seu primeiro EP, intitulado Mil Dias, no próximo domingo (17) e poderá ser consumido através de todas as plataformas digitais.

O projeto conta com seis músicas feitas em sua totalidade pelo sexteto, sendo duas delas já conhecidas pelo público, “ Segundo Andar”. O EP teve cerca de 20% de seu valor custeado por um financiamento coletivo, enquanto o restante saiu do bolso dos próprios músicos.

O EP foi gravado nas salas do RB Studio e teve sua produção realizada por Dito Bruzugu (Descordantes e Festim).

O trabalho conta com forte influência dos anos oitenta na parte instrumental e tem uma pitada nostálgica através de sua sonoridade, já as letras abordam temas sentimentais como saudade, mudanças de relacionamentos e amor.

O vocalista da Jambu Elétrico, Natan Peres, diz que sair das gravações mais “caseiras” realizadas por eles no começo, para trabalhar em um estúdio profissional foi sentida pelo grupo.

“Nós começamos gravando em casa, no computador e apenas com um microfone emprestado e um violão. Mas chegar a um nível de qualidade de estúdio requer muito conhecimento e equipamentos. Entrar no estúdio para gravar com a Jambu foi um processo muito divertido, nós já tínhamos as músicas, eram músicas que a gente já tocava, mas ao entrar no estúdio conseguimos com a ajuda do Dito, que produziu o disco, alcançar a sonoridade que estávamos procurando”, explica.

Além das músicas autorais disponíveis no Spotify, a banda também participou do projeto Canta Tião… Um Canto à Natureza 2 e da música Talvez no projeto Enquanto Isso. A atual formação da Jambu Elétrico é a seguinte: Natan Peres (Vocais), Gabriel Barros (Guitarra), Renan Matos (Guitarra), Renato Vital (Bateria) e Luanna Gama (Baixo).