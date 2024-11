Concurso do TJAC: publica nova classificação do resultado final; confira a lista completa

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) tornou público nesta quarta-feira (13), o edital com a nova classificação do resultado final do processo seletivo de provas e títulos para ingresso na magistratura estadual, no cargo de juiz de Direito substituto.

A nova classificação do resultado final leva em conta os deferimentos dos pedidos de reposicionamento em última colocação e homologações de requerimentos de desistência.

Ao todo, a lista traz classificações atualizadas de 106 candidatos que disputaram em ampla concorrência, além de 21 candidatos negros na lista de cotas.

Na lista geral mista traz os nomes de 102 candidatos, com a atualização da ordem de classificação e candidatos já empossados.

Veja o edital: