Concurso Embrapa tem mais de mil vagas e salários de até R$ 12.814; edital breve

O edital do concurso Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) está próximo de ser publicado e a empresa divulgou a página destinada ao certame!

A página revela que o edital será realizado no segundo semestre de 202 e deverá ter seu edital publicado nos próximos dias, pela banca Cebraspe. Importante lembrar que o Direção Concursos obteve a informação de que o edital está em fase final de elaboração.

Na ocasião, foi informado que ainda faltava conclusões pontuais e a realização de um sorteio público que complementará a alocação das vagas de reserva legal em opções de perfil. Foi revelado, também que o cronograma previsto pretende publicar o certame ainda em novembro, mas com a possibilidade de atraso.

O concurso Embrapa será destinado à oferta de 1.027 vagas, que serão distribuídas entre 43 regionais da Embrapa e também na sede. A expectativa é de que as vagas ofertadas sejam destinadas para a contratação de profissionais para os seguintes cargos:

Assistente;

Técnico;

Analista; e

Pesquisador.

Vale lembrar que o contrato com a banca Cebraspe foi assinado no final de julho, de acordo com o documento, o certame espera contar com 50 mil candidatos inscritos, sendo:

20 mil inscritos para nível fundamental

15 mil inscritos para nível médio

15 mil inscritos para nível superior

Veja a página destinada ao certame na íntegra!

Salários do concurso Embrapa

Os futuros aprovados no concurso Embrapa receberão as seguintes remunerações:

Pesquisador: R$ 11.047,22;

Analista: R$ 9.415,06;

Técnico: R$ 4.790,41.

Os pesquisadores podem contar com salários superiores a R$ 25 mil, como é demonstrado na tabela abaixo:

Os analistas, por sua vez, pode receber salários de até R$ 21.633,93. Veja a evolução salarial da carreira:

Por fim, a remuneração do Técnico chega a R$ 13.122,00, como é possível visualizar abaixo:

Resumo do concurso Embrapa