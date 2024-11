Mirella da Mata, torcedora do Corinthians de 9 anos, recebeu um presente do clube que vai guardar para toda a vida. O timão presentou a garota com uma camisa com o símbolo no lado direito do peito. Isso porque a criança tem dextrocardia, anomalia congênita rara em que o coração está virado para o lado direito do corpo.

Ao Metrópoles, Janaína dos Santos Silva, mãe de Mirella, revelou que ela ficava triste quando queria comprar uma camisa, mas não tinha o símbolo no lado direito, onde fica o coração. “Ficou super emocionada. Um dia incrível que ficará marcado para sempre em nossa família. Ela está super feliz pois ganhou a camiseta que tanto sonhou”, disse a mãe. Janaína mandou um e-mail para o Corinthians, que proporcionou um dia inesquecível para a Mirella. Além da camisa especial, o clube Alvinegro fez ela conhecer os gramados da Neo Química Arena. Além disso, a jovem entrou em campo na ida da final do Paulistão, na sexta-feira (15/11), com a goleira Lelê e foi presenteada com as luvas autografadas pela mesma.