O lado direito da cabeça e a mão direita do homem parecem ter sido atingidos por uma bomba. Restos mortais do indivíduo foram arremessados longe com a explosão.

A explosão ocorreu na noite desta quarta-feira (13/11), e a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) deu início a uma varredura no local, por “risco de novas explosões”. As vias N2 e S2 da Esplanada foram interditadas.A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) já deu início às primeiras providências investigativas e a perícia foi acionada ao local.

Relatos de pessoas que estavam no local dão conta de que foram ouvidas fortes explosões em diferentes pontos da Praça dos Três Poderes, na Esplanada dos Ministérios. Uma testemunha disse ao Metrópoles que ouviu de quatro a cinco estouros de bombas.

