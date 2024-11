Cortejo de Flaviano Melo passará pela sede do MDB para homenagens antes de sepultamento

Neste sábado (23), o cortejo fúnebre do ex-governador do Acre, Flaviano Melo, deixará o Palácio Rio Branco, onde está sendo velado, para o trajeto final até o Cemitério São João Batista.

O percurso terá paradas na sede estadual do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), partido ao qual Flaviano foi presidente estadual e dedicou grande parte de sua trajetória política, onde haverá uma homenagem póstuma ao político.

Após sair pela Rua Floriano Peixoto, o cortejo seguirá pela Avenida Ceará, Rua Pernambuco e Avenida Antônio da Rocha Viana.

De lá, o cortejo seguirá pela Rua Minas Gerais diretamente para o Cemitério São João Batista. No local, uma cerimônia protocolar organizada pelo Governo do Estado incluirá salva de tiros em honra ao ex-governador. Haverá a soltura de balões brancos, feita pela família e amigos.

O ex-governador do Acre será sepultado no jazigo da família, ao lado de seu avô, Flaviano Flávio Baptista, um dos fundadores da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Acre.