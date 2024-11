Cratera ‘engole’ carros em trecho da BR-364 e causa acidentes graves por falta de sinalização

A BR-364 tem trecho entre Tarauacá e Cruzeiro do Sul operando com apenas uma das faixas, por conta de uma erosão nas proximidades do Rio Boto.

Até o momento, quatro veículos sofreram acidentes por conta do buraco, sendo duas motos e dois carros. A falta de sinalização adequada é um fator agravante no período no turno.



O último desses acidentes causados pela falta de sinalização adequada foi o de Vladimir Dantas Feliciano, na quarta-feira (6), que fraturou o tornozelo e precisou realizar cirurgia.

“Fraturou o meu tornozelo e a minha coluna também está com problema. E esse buraco já tá com quatro acidentes lá dentro, dois carros e duas motos e o DNTI não dá um jeito ali. É muito alto, seis metros de altura de onde eu caí”, contou ao ac24horas.

O local só deverá receber os devidos cuidados no ano de 2025, de acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnti). O órgão também admitiu que a sinalização existente no local não é a indicada para a situação.