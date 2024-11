Cuiabá x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O Flamengo, bastante desfalcado por lesões e também devido ao fato de quatro de seus selecionáveis terem jogado na noite de terça-feira, tenta voltar a vencer no Campeonato Brasileiro após empate por 0 a 0 com o Atlético-MG, na última rodada. Apesar de ter atuado com uma equipe esfacelada, o Rubro-Negro foi muito superior, e o resultado ficou com gosto amargo.

Onde assistir

Transmissão: O Premiere exibe a partida ao vivo para todo o país.

Escalações prováveis

Cuiabá – Técnico: Bernardo Franco