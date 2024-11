Depressão pode ser mais comum em solteiros do que casados, diz estudo

Um novo estudo descobriu que solteiros ao redor do mundo correm um maior risco de sofrer problemas de saúde mental do que os casados. A pesquisa publicada na revista Nature Science Behaviour apontou que quem que não está em um relacionamento sério tem 79% mais de chances de ter depressão, em comparação a quem está em um casamento.

Os pesquisadores usaram dados de mais de 106.556 participantes. Destes, 20 mil foram acompanhados por um período de quatro a 18 anos, em sete países — EUA, Reino Unido, México, Irlanda, Coreia, China e Indonésia — para determinar uma correlação entre depressão e estado civil.

Depois de levar em conta fatores como idade, sexo, educação, tabagismo, índice de massa corporal e condições de saúde, a equipe descobriu que pessoas que não viviam com um parceiro tinham 86% mais chances de ter depressão do que aquelas que viviam.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), aproximadamente 280 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão, o equivalente a cerca de 5% da população adulta mundial.

Igualmente alarmante é o fato de que viúvas correm 64% de risco de sofrer com a doença crônica, enquanto divorciados têm 99% mais chances de sofrer de depressão, quando comparados a quem está feliz com o próprio casamento.

Os pesquisadores, porém não defendem “correr para o altar” para evitar a depressão, uma vez que circunstâncias pessoais e fatores sociais mais amplos desempenham um papel significativo na saúde mental.

Os estudiosos também notaram que os percentuais variam em relação ao gênero. “A diferença de risco entre pessoas solteiras e casadas foi maior entre participantes do sexo masculino com alto nível educacional em países ocidentais, incluindo EUA, Reino Unido e Irlanda”, alegaram, na publicação.

Para solteiros, no entanto, o risco de depressão foi maior para residentes em países ocidentais que fizeram parte do recorte pesquisado — como EUA, Reino Unido e Irlanda — do que para aqueles em países orientais, a exemplo da China, Coreia e Indonésia.

No geral, 4.486 participantes relataram desenvolver sintomas de depressão, com a análise revelando que o consumo de álcool pode ser uma razão para pessoas solteiras terem um risco maior de depressão — pelo menos na China, México e Coreia do Sul — com o tabagismo sendo outro possível fator na China e no México.

A equipe afirma que esses resultados podem estar ligados ao fato de adultos casados ​​tenderem a ter menores taxas de consumo de álcool e tabaco.

Os pesquisadores também disseram que o casamento pode trazer benefícios por meio de melhor acesso a recursos econômicos, apoio social e porque os cônjuges têm uma boa influência no bem estar mental um do outro.