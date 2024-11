Deputado entrega Van de R$300 mil para assistência social de Guajará-Mirim

Prioridade com a população do município de Guajará-Mirim. É o que demonstrou, nesta segunda-feira (4), o deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL/RO), firmando compromisso com a melhoria do atendimento social da região.

O parlamentar realizou a entrega de mais um veículo van no valor de R$ 300 mil para a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS). O veículo vai atender parte da população local da cidade. Este é mais um automóvel pago e entregue com o recurso de emendas do gabinete do deputado Coronel Chrisóstomo pelo estado.

“Essa van será muito utilizada para garantir um atendimento de qualidade, mantendo a dignidade dos pacientes. A regularidade e agilidade do repasse nos dão tranquilidade para reestruturar o trabalho social e oferecer um serviço de qualidade para o povo”, afirmou Coronel Chrisóstomo (PL/RO).

Além da van, Chrisóstomo lembrou outros recursos destinados à Guajará-Mirim, como os R$ 200 mil para as Olimpíadas Indígenas e mais verbas para o hospital municipal. Também estão previstos R$ 4 milhões em caixa para projetos de saneamento básico, que beneficiarão diretamente a saúde e a qualidade de vida dos moradores. O deputado ressaltou a importância deste recurso, afirmando que, por pouco, a verba para saneamento quase foi perdida, mas agora será investida em melhorias fundamentais para a cidade.

Por fim, o parlamentar lembrou-se da importância de proporcionar melhores condições de trabalho aos profissionais do SEMTAS, proporcionando assim um melhor atendimento aos cidadãos que dependem desses serviços no município de Guajará-Mirim.