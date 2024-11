Detentos do interior do Acre recebem treinamento para trabalhar em fábrica de chinelos

Com um incentivo a uma nova chance, 11 detentos que cumprem pena na Unidade Penitenciária de Senador Guiomard, no interior do Acre participam em outubro do projeto Sandálias da Esperança.

A iniciativa busca a capacitação dos apenados com treinamentos para o ensino do manuseio de equipamentos para a fabricação dos itens de borracha.

A realização é resultado de uma parceria entre o governo do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), e o Tribunal de Justiça do Estado (TJAC).



O projeto atenderá também reclusos das unidades prisionais de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, com nove máquinas para fabricação de chinelos em cada local.

O chefe da Divisão de Convênios e Projetos do Iapen, Marcos Aurelho da Silva, foi um dos instrutores da capacitação e disse que a ideia é que trabalhem pelo menos 12 apenados em cada fábrica e que a parceria pretende oferecer mais uma capacitação aos presos.

Durante a formação, que durou quatro horas, os detentos habilitados produziram 50 pares de chinelos. A expectativa é que, dentro de um ano, 50 presos sejam capacitados para o trabalho.

O chefe da Divisão de Trabalho, Produção e Renda, Vitor Djannaro, também participou da formação e explica que o Iapen abrirá um chamamento público permitindo ao setor privado concorrer para a gestão da fábrica e a remuneração dos detentos empenhados na atividade, o que resultará na geração de renda para os reclusos e contribuirá para sua ressocialização.