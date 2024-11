Dorival Júnior convoca Seleção Brasileira para última Data Fifa do ano

Novembro reserva a última Data Fifa de 2024, quando a Seleção Brasileira entra em campo nos dias 14 e 19, contra Venezuela e Uruguai, respectivamente. Com isso, nesta sexta-feira (1º/11), o técnico Dorival Júnior vai anunciar às 15h os jogadores selecionados.

O anúncio será feito na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. Vale destacar que o jogo contra a Venezuela será no Monumental de Maturín, às 18h, no dia 14, enquanto o duelo contra o Uruguai está marcado para o dia 19, às 21h45, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

A expectativa pela presença de Neymar foi freada. O craque e a comissão técnica comandada por Dorival Júnior dialogaram e chegaram a um consenso de que será melhor adiar a volta para março do ano que vem, quando o Brasil terá compromissos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Como chega a Seleção Brasileira

Com duas vitórias em dois jogos na Data Fifa anterior, a Seleção Brasileira chega aliviada e com os ânimos renovados. Com os seis pontos conquistados diante de Chile, fora de casa, e Peru, em Brasília, a equipe comandada por Dorival Júnior é a atual 4ª colocada, com 16 pontos.

Sendo assim, o Brasil passou a olhar mais proximamente para a parte de cima da tabela. No momento, as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 tem a Argentina na liderança, com 22 pontos, seguida por Colômbia, com 19, e Uruguai, que soma 16, mesma pontuação da Seleção Brasileira.