Dublador oficial de Harry Potter vem ao Acre neste final de semana para participar de evento nerd

A Associação de Nerds do Acre (ANAC), em parceria com o Sesc Bosque, realiza mais uma edição do Sesc Geek Comic Nerd, desta vez com a temática do evento sendo o Mundo Mágico de Harry Potter, que vai acontecer no próximo fim de semana, nos dias 23 e 24.

O Comic Nerd é o principal evento da ANAC desde seu surgimento em 2019, que com o passar do tempo se juntou ao projeto SESC Geek, promovendo eventos relacionados à cultura pop no estado.

Esta é a terceira edição da parceria, sendo a primeira delas com a temática baseada na saga que acompanha o bruxo Harry Potter. O tema foi decidido pelos próprios visitantes do evento, que puderam votar através de enquete online.

As edições anteriores tiveram temáticas medievais europeias e orientais, com os nomes de The Kingdom e Tanabata Matsuri, sendo feita em parceria com a Associação Nipo-Brasileira do Acre (ANBA).

O evento vai contar com praça de alimentação, lojas de diferentes temáticas, feira nerd, espaço de jogos, sejam eles retrôs, modernos ou analógicos, com espaços voltados para jogos de cartas colecionáveis, assim como “swordplay”, prática que simula batalhas ao estilo medieval.

Além disso, o evento também conta com apresentações de bandas e DJs, assim como competições de cosplay, quando as pessoas se vestem e atuam como personagens, e competição de K-pop, a música pop coreana que é comumente acompanhada de coreografias elaboradas.

Presença ilustre

O evento também vai contar com a presença do ator e dublador Charles Emmanuel, com 26 anos de carreira, que tem no seu currículo, além de Ron Wesley, da saga Harry Potter, tema principal do evento, personagens como Ben 10, de animação homônima, BMO, de Hora de Aventura, Mutano de Jovens Titãs e atores como Ezra Miller e Will Poulter.