Dupla é presa ao tentar arremessar celulares para dentro de presídio em Sena Madureira

Na tarde desta sexta-feira (22), dois homens foram presos em flagrante enquanto se preparavam para arremessar celulares para o interior do presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, utilizando a rota da BR-364. A ação foi interceptada graças ao monitoramento realizado pela Polícia Penal.

Os suspeitos estavam em um estabelecimento próximo ao presídio, aguardando o momento exato para lançar o embrulho contendo três celulares devidamente protegidos. No momento da abordagem, um dos envolvidos tentou fugir, mas foi capturado após perseguição com o apoio da PM. O outro suspeito foi detido no local pela Polícia Penal.

De acordo com informações, um dos acusados reside no Beco do Adriano, no bairro da Pista, enquanto o outro mora na Rua Siqueira Campos. Ambos têm passagens pelo sistema prisional: um cumpriu medida na Pousada do Menor e o outro já esteve no próprio presídio Evaristo de Moraes.

Após a prisão, os homens foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde irão responder pela pratica delituosa.

A ação eficiente das forças de segurança reforça a importância do trabalho integrado no combate às práticas ilícitas que ameaçam a ordem nos presídios. Segundo as autoridades, o monitoramento contínuo e a vigilância nas áreas externas das unidades penitenciárias são fundamentais para coibir tentativas semelhantes.