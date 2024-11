Botafogo e Atlético-MG protagonizaram cenas lamentáveis, na quarta-feira (20/11), pelo Campeonato Brasileiro, quando uma briga ocorreu no fim do jogo, que terminou em 0 x 0. O atacante Deyverson, do Galo, por exemplo, disse esperar que o Palmeiras tome a liderança do certame nacional.

“O Hulk no final falou sobre um jogador meu. Hulk, que eu muito respeito, mas se preocupou com as palavras de um jogador por ter dito algo do adversário. Acho que é de pior tom, quando nós pegamos um jogador da própria equipe [Deyverson] e que deseja que um rival seja campeão do Brasileiro. E esse rival, que jogou contra o Palmeiras também, e que deseja o Palmeiras campeão”, destacou Artur Jorge, em coletiva de imprensa.

O técnico botafoguense lembra ainda que o Atlético-MG foi campeão há três anos e tem algo de errado em torcer pela vitória de um rival. “Portanto, moralmente, para mim, não venham com lições de moral, nem pra mim nem para meus jogadores”, diz.

Botafogo e Atlético-MG decidem a final da Libertadores, neste sábado (30/11), a partir das 17h (horário de Brasília), no Monumental de Núñez. Antes, porém, o Glorioso precisa se preocupar com o Palmeiras no duelo pela liderança do Campeonato Brasileiro, pela 36ª rodada, nesta terça-feira (26/11).