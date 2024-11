Eleições da OAB: advogados votam por urna eletrônica e comissão prevê poucas abstenções

As eleições para escolha do novo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC) acontecem de “forma tranquila” em Rio Branco, foi o que disse ao ContilNet a comissão eleitoral.

“As eleições transcorrem de forma tranquila. Registramos um bom comparecimento ainda nesta manhã. Teremos um índice de abstenção bem pequeno, certamente. É uma verdadeira festa da democracia”, disse Wanderley Cesário, membro da comissão eleitoral.

A votação acontece por meio de urnas eletrônicas na sede da OAB em Rio Branco. Em Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó, Xapuri, Epitaciolândia e Sena Madureira os advogados votam por cédulas de papel.

“Não tivemos nenhuma intercorrência até o momento com as urnas. Inclusive, agradecemos aqui o apoio do TRE, que nos forneceu as urnas para votação”, acrescentou.

O resultado deve sair a partir das 17h, quando encerram as eleições.

Disputam o pleito o atual presidente da OAB/AC, Rodrigo Aiache, e a advogada Marina Belandi, pelas chapas 7 e 5, respectivamente.