Eliezer se declara em foto com Viih Tube e filhos: “Só agradecer”

O ex-BBB e empresário Eliezer, 34, publicou novas fotos com a mulher, a também ex-BBB Viih Tube, 24, e com os filhos do casal, Lua Di Felice, 1, e Ravi, que nasceu na última semana.

Após dias difíceis para a influenciadora, que chegou a ser internada na UTI na última quinta-feira (14), o empresário se declarou à família que construiu. “Nós 4. Minha família. Obrigado, meu Deus, coração transbordando de amor e gratidão por tudo que o Senhor preparou pra minha vida”, escreveu o empresário. “Não sei nem o que dizer, impossível descrever tudo o que estou sentindo… só agradecer, agradecer e agradecer”, concluiu. Viih Tube recebeu alta hospitalar no último sábado (16) e mostrou o encontro dos dois filhos ao chegar da maternidade. A influenciadora deu à luz Ravi no último dia 11, após 19 horas de parto ativo. Ela chegou a atingir os dez centímetros de dilatação para o parto normal, mas precisou realizar uma cirurgia cesariana de emergência. Confira: