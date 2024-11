Em Sena Madureira, nível do rio Iaco subiu mais de 2 metros nas últimas 24 horas

O nível das águas do rio Iaco, em Sena Madureira, apresentou aumento significativo nas últimas 24 horas. Conforme dados coletados pela Defesa Civil Municipal, nesta quinta-feira (21) a régua amanheceu medindo 4,10 metros, bem superior ao que foi verificado na manhã de ontem.

Para se ter uma ideia, na quarta-feira (20) esse nível estava em 1,84 metros. Portanto, de ontem para hoje houve elevação de 2,26 metros no volume das águas. “Nos últimos dias, a chuva vem atingindo a nossa região e acaba impactando na cheia do rio. Isso é bom para quem mora nas comunidades do rio Iaco, visto que, facilita a navegação”, destacou Carlos Davila, representante da Defesa Civil.

A situação atual é bem diferente do que foi verificado em meses anteriores. Em outubro, por exemplo, o nível do Iaco chegou a 28 centímetros, considerado o menor da história e ofereceu muitas dificuldades para os ribeirinhos.

Além do Iaco, os outros rios como Caeté, Purus e Macauã também vem apresentando aumento em seus índices.