Emma Stone faz 36: relembre 5 papéis marcantes da atriz no cinema

A atriz Emma Stone completa 36 anos nesta quarta-feira (6). Além de “Pobres Criaturas”, que lhe rendeu a sua última estatueta de Melhor Atriz no Oscar, a estrela já esteve presente em outros grandes filmes de Hollywood. Relembre abaixo.

Recentemente, ela esteve em “Tipos de Gentileza”, que também foi dirigido por Yorgos Lanthimos. Essa foi a quarta parceria de Stone com Lanthimos. A atriz já estrelou “A Favorita”, “Pobres Criaturas” e o curta-metragem “Bleat”. O filme estreou nos cinemas em agosto deste ano. Agora, pode ser conferido no serviço de streaming Disney+.

Confira 5 papéis marcantes de Emma Stone no cinema

Mia em “La La Land: Cantando Estações”

Seu papel romance musical lhe rendeu a sua primeira estatueta como Melhor Atriz no Oscar, em 2017. Na história, ela conhece e se apaixona pelo pianista Sebastian (Ryan Gosling), enquanto está em busca de oportunidades para a sua carreira de atriz na competitiva Los Angeles.

Cruella de Vil em “Cruella”

Em 2021, Emma Stone embarcou na conhecida história da Disney, “101 Dálmatas”, para dar vida à Cruella de Vil em um título só seu. Inicialmente batizada como Estella, que com seu jeito criativo e determinado, quer fazer o seu nome por meio de designs, a personagem acaba abraçando seu lado rebelde e se torna Cruella, uma pessoa má, elegante e voltada para a vingança.

Gwen Stacy em “O Espetacular Homem-Aranha”

A típica mocinha em filme de herói? Emma Stone também já fez! Em 2012, ela embarcou no filme de ação da Marvel como para interpretar Gwen Stacy, a namorada de Peter Parker, o Homem-Aranha, que na ocasião, foi vivido pelo ator Andrew Garfield.

Olive Penderghast em “A Mentira”

Talvez uma das interpretações mais icônicas de sua carreira aconteceu em “A Mentira”, filme lançado em 2010. Na trama, a protagonista, conhecida por ser uma adolescente “certinha” decide apimentar um pouco os detalhes contando uma pequena mentira sobre a perda de sua virgindade e quando se dá conta, ela fica famosa pela escola, mas pelas razões erradas.

Bella Barker em “Pobres Criaturas”

A interpretação de Emma Stone em “Pobres Criaturas” não poderia ficar de fora nesta relação de papéis marcantes. Nesta história, ela dá vida a uma mulher reanimada por um médico após ter cometido um suicídio e acaba tendo o seu cérebro substituído pelo o do seu bebê ainda não nascido.

Ao longo do filme, Bella Baxter se torna cada vez mais independente e entusiasmada com suas experiências sexuais enquanto empreende uma viagem de autodescoberta pela Europa, do século 19. O seu desempenho “infantil”, mas no corpo de uma adulta, lhe rendeu ao seu segundo Oscar de Melhor Atriz.