Empoli x Udinese: palpite, odds, onde assistir e escalações do jogo pelo Campeonato Italiano

O Empoli recebe a Udinese nesta segunda-feira (25/11), às 14h30 (horário de Brasília), no Stadio Carlo Castellani, casa do Empoli. O jogo é válido pela 13ª rodada do Campeonato Italiano.

As equipes vivem situações semelhantes na competição. Enquanto o Empoli é o 10º colocado, com 15 pontos, a Udinese está em nono, com 16.

Últimos jogos do Empoli: resultados

08/11 – Lecce 1 x 1 Empoli – Campeonato Italiano

04/11 – Empoli 1 x 0 Como – Campeonato Italiano

30/10 – Empoli 0 x 3 Inter de Milão – Campeonato Italiano

27/10 – Parma 1 x 1 Empoli – Campeonato Italiano

20/10 – Empoli 0 x 1 Napoli – Campeonato Italiano

Últimos jogos da Udinese: resultados

10/11 – Atalanta 2 x 1 Udinese – Campeonato Italiano

02/11 – Udinese 0 x 2 Juventus – Campeonato Italiano

30/10 – Venezia 3 x 2 Udinese – Campeonato Italiano

25/10 – Udinese 2 x 0 Cagliari – Campeonato Italiano

29/10 – Milan 1 x 0 Udinese – Campeonato Italiano

Empoli x Udinese: palpite e odds

Antes de fazer sua aposta, leve em consideração todos os elementos envolvidos na partida: momento dos times, escalações, fator local, retrospecto.

Palpite: quem abre o placar em Empoli x Udinese?

O Empoli demonstra mais poderio ofensivo que a Udinese nas última rodadas. A equipe empatou dois, perdeu dois e ganhou um jogo nos últimos cinco. A Udinese, por outro lado, perdeu quatro e empatou por apenas um.

Odds para Empoli abre o placar (sujeitas a alterações):

CASAS DE APOSTA ODDS PARA EMPOLI ABRE O PLACAR BET365 2.10 BETANO 2.12 KTO 2.16

Palpite: menos de 2,5 gols em Empoli x Udinese

A média de gols do Empoli é de 0.8 por partida, enquanto a da Udinese é de 1.3. Por isso, há uma tendência para menos de 2,5 gols na partida.

Odds para menos de 2,5 gols em Empoli x Udinese (sujeitas a alterações):

CASAS DE APOSTA ODDS PARA MENOS DE 2,5 GOLS NO JOGO BET365 1.44 BETANO 2.37 KTO 1.45

MAIS: veja técnicos que estão sem time atualmente

Palpite: Lorenzo Lucca marca a qualquer momento

Jogador de maior destaque da Udinese, Lucca está confirmado para o jogo. Ele tem seis gols em 14 partidas.

Odds para Lorenzo Lucca marca a qualquer momento (sujeitas a alterações):

CASAS DE APOSTA ODDS PARA LORENZO LUCCA MARCA A QUALQUER MOMENTO BET365 4.00 BETANO 4.00 KTO 4.25

Empoli x Udinese: onde assistir

Data: 25 de novembro (segunda)

Horário: 14h30 (de Brasília)

Onde assistir: Disney+ (streaming)

Empoli x Udinese: escalações

Como chegam as duas equipes para a partida? Confira as informações!

Escalação do Empoli

Com um departamento médico lotado, o Empoli tem alguns desfalques para o jogo contra o Udinese. Trata-se dos jogadores Samuele Perisan, Saba Sazonov, Tyronne Ebuehi, Jacopo Fazzini e Szymon Zurkowski.

Escalação do Empoli: Vásquez; Viti, Ismajli, Goglichidze; Haas, Maleh, Henderson, Cacace; Gyasi, Pellegri, Colombo. Técnico: Roberto D’Aversa.

MAIS: Onde vai ser a final da Champions League 2024/25?

Escalação da Udinese

Do lado visitante, apenas dois atletas ficaram de fora da partida.

Alexis Sánchez e Gerard Deulofeu, se recuperando de lesão, não entrarão em campo.

Escalação da Udinese: Okoye; Touré, Bijol, Giannetti, Kamara; Payero, Karlstrom, Lovric; Ehizibue, Thauvin, Davis. Técnico: Kosta Runjaic.