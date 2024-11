Empresário acreano sobe ao palco em pagode para pedir personal trainer em noivado; veja vídeo

Na noite de sábado, o empresário Diego Negreiros surpreendeu o público e a namorada, a personal trainer e influenciadora Clis Souza, ao interromper o pagode no Bar Brazin, em Rio Branco, para fazer um pedido de noivado. Com a banda no palco, Diego aproveitou a música para declarar seu amor e fazer o pedido, emocionando a namorada e todos os presentes. O vídeo do momento, compartilhado pelo empresário em suas redes sociais, viralizou rapidamente, conquistando a web.

Em entrevista exclusiva à coluna Douglas Richer, do ContilNet, Diego contou os detalhes sobre a surpresa. “Já tinha pedido a permissão dos pais dela e queria algo romântico, algo que ela guardasse para sempre. Achei que o pagode era o cenário ideal, já que nós dois amamos esse estilo de música. Queria que ela tivesse a certeza do meu amor e da minha vontade de casar com ela”, declarou o empresário.

O casal, que está junto há menos de um ano, já planeja subir ao altar em janeiro, em uma cerimônia íntima em Cruzeiro do Sul, reservada para amigos próximos e familiares. “Ainda estamos acertando detalhes e orçando tudo, mas a previsão é de que o casamento aconteça no início do ano que vem”, revelou Diego.

Confira o vídeo do pedido emocionante, que foi destaque nas redes sociais.