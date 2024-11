Empresário no Acre disponibiliza advogados para atender mulheres vítimas de violência doméstica

O dono do Atacadão do Celular, Jeferson, em Rio Branco, publicou um vídeo em suas redes sociais neste domingo (3) informando que está disponibilizando seus advogados gratuitamente para mulheres que são vítimas de violência doméstica.

Com o alto crescimento de casos que tem ocorrido recentemente em todo o estado acreano, ele destaca que com ação deseja que o ciclo de feminicídios não deve continuar.

“Esses índices tem aumentado no Acre e no Brasil, mas eu quero dizer para você, mulher de Rio Branco e do estado que está passando por algum problema, seja de violência física ou outros tipos, eu vou deixar aqui o meu Instagram e vou colocar à disposição de vocês os meus advogados ou o que eu poder fazer”, informou.