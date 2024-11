Enfermeira de 29 anos vence o concurso ‘Mais Bela Hawaiana 2024’; VEJA FOTOS

Após dois anos de pausa, o tradicional concurso “Mais Bela Hawaiana” retornou ao calendário de eventos e entretenimento do Acre com grande expectativa. O Paradiso Golden foi o palco escolhido para a competição que elegeu Érica Oliveira como a “Mais Bela Hawaiana 2024”, em uma noite marcada pela forte torcida e pela decisão criteriosa do corpo de jurados.

Com 29 anos, Érica Oliveira é enfermeira e influenciadora digital, destacando-se nas áreas de moda, saúde e beleza. Ao conquistar o título, ela se torna agora o novo rosto que representa a beleza da mulher acreana no tradicional Baile do Hawai, promovido pelo Rotary Club de Rio Branco – Penápolis e pela Casa Amizade de Rio Branco.

Agora, Érica se prepara para cumprir uma agenda de divulgação do 61º Baile do Hawai, que acontecerá no dia 9 de novembro, no Maison Borges. O evento promete ser um dos mais prestigiados da temporada, reunindo personalidades, moda e muita tradição.

Veja os cliques pela lente de Daniel Cruz!