Esposa de Flaviano Melo pede orações para a recuperação do ex-governador

A esposa do ex-governador do Acre, Flaviano Melo, Luciana Vidal, fez um apelo público nas redes sociais, pedindo orações em favor da recuperação de seu marido, que continua internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após complicações respiratórias decorrentes de pneumonia.

A mensagem foi compartilhada por Luciana em sua conta no Instagram: “Que Deus fortaleça o seu corpo e renove a esperança em cada batida do coração e em cada respiração. Conceda aos médicos sabedoria e habilidade para que possam realizar o melhor tratamento”, escreveu Luciana.

Flaviano, de 74 anos, segue em tratamento após ser transferido para a UTI aérea na madrugada do último sábado (9), quando seu quadro clínico piorou. Desde então, ele tem mostrado sinais de melhora, com a medicação sendo ajustada e a sedação suspensa na última terça-feira, 12.

De acordo com informações, na última terça-feira (12) Flaviano apresentava saúde estável e respondia bem ao tratamento, com a pneumonia sob controle. A família permanece otimista, mas reconhece que o processo de recuperação exige paciência e fé.