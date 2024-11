Estudante encontrado morto estava prestes a se formar e fez vakinha para terminar o curso

O estudante de Medicina Sebastião Peixoto Junior, natural da cidade de Ruy Barbosa, na Bahia, foi encontrado morto em uma residência na cidade de Cochabamba, na Bolívia, onde estudava.

Sebastião foi encontrado morto na quinta-feira (14) e era estudante do curso de Medicina. Antes de morrer, o jovem havia publicado um desabafo sobre o tratamento dos estudantes e também sobre as irregularidades no hospital em que trabalhava.

Segundo informações de uma jornal da cidade de Sebastião, faltava apenas quatro meses para o jovem concluir o internato e, ano passado, fez uma vakinha online para arrecadar fundos para finalizar o curso.

De acordo com o site Ruy Barbosa Notícias, Sebastião deixa esposa e uma filha recém nascida na Bolívia, e uma filha no Brasil.