Federação de Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária é criada oficialmente no Acre

Em solenidade ocorrida nesta quinta-feira, 21, na sede do Sistema OCB, foi criada oficialmente a Federação de Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária do Estado Acre (Unicafes/AC), composta pelas cooperativas: Acreverde; Coopermix; CoopQuixadá; Cooperviva; Coopafes; Cooperativa Amigos Solidários; e Coopaf.

O ato de constituição contou com a presença do presidente do Sistema OCB do Acre, Valdemiro Rocha, do senador da República, Sérgio Petecão, do deputado estadual Pedro Longo, que preside a Frente Parlamentar de Apoio ao Cooperativismo na Assembleia Legislativa (Frencoop), do superintendente do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar no Acre (MDA), Cesário Braga, do superintendente da Secretaria do Patrimônio da União no Acre (SPU), Tiago Mourão, do presidente da Emater, Rynaldo Lúcio, do secretário Nacional de Formação da União Nacional das Cooperativas de Agricultura Familiar e Economia Solidária (Unicafes), Sandro Souza, que também é presidente da Unicafes de Rondônia, do diretor Executivo da Unicafes, Vital Carvalho; da representante do Incra, Maria Izabel, e da Unisol, Camila Maciel.

Ao dar as boas-vindas aos presentes, o presidente do Sistema OCB no Acre, Valdemiro Rocha, destacou a importância deste momento para o fortalecimento do cooperativismo, da agricultura familiar e economia solidária no estado. “Um dia histórico para nós, há mais de um ano estamos trabalhando para a constituição desta Central que agora passa a ser uma Federação, que inicia com sete cooperativas e tem como objetivo fortalecer e estruturar a rede de cooperativas da agricultura familiar e economia solidária para o trabalho sistêmico, com vistas a cooperação estratégica que vai beneficiar as organizações participantes, os agricultores familiares e extrativistas, articulando produção, comercialização e crédito, promovendo a sustentabilidade”, disse.

Valdemiro Rocha enfatizou ainda que esta é uma forma de organização que vai fazer as cooperativas crescerem e se fortalecerem, “é a união de esforços que pode ajudar a todos, temos bons exemplos aqui no Acre com a Cooperacre, com as cooperativas de crédito, que se juntaram e ficaram ainda mais fortes, prestando um serviço cada vez melhor para a sociedade, é chegada a hora de darmos esse importante passo que vai fortalecer o cooperativismo, a agricultura familiar e a economia solidária em nosso estado”, pontuou.

O senador da República, Sérgio Petecão, reafirmou seu comprometimento com o cooperativismo e ressaltou os avanços obtidos pelo setor no estado. “Este foi um momento muito especial para todos nós que estamos comprometidos em fortalecer o cooperativismo no Acre. Quero parabenizar toda a equipe da OCB em nome do presidente Valdemiro, por todo trabalho e articulação. Acredito no cooperativismo e faço o que posso para contribuir, é gratificante acompanhar cada evolução”, afirmou.

Sandro Souza, presidente da Unicafes Rondônia, explicou que a criação de uma federação no Acre é um passo estratégico para fortalecer a organização e a comercialização das cooperativas locais.

“Estamos trabalhando neste processo de constituição da Unicafes aqui no Acre e hoje estamos reunidos com representantes de 6 cooperativas que têm interesse em constituir uma organização que vai representar e organizar o processo produtivo e de comercialização das cooperativas. A Unicafes tem trabalhado muito, oportunizando que as cooperativas produzam, mas que também possam colocar de fato essa produção no mercado. Através de uma federação aqui no estado, a gente pode prospectar um processo de comercialização em outros mercados potenciais, para assim fomentar a economia local”, disse.

O deputado Estadual e presidente da Frente Parlamentar de Apoio ao Cooperativismo (FRENCOOP), Pedro Longo, enfatizou o compromisso da frente parlamentar com o setor cooperativista e ressaltou o papel do movimento na criação de novas formas de trabalho. “O cooperativismo é um movimento que está cada vez mais forte, criando novas instâncias de trabalho e organização. O nosso compromisso é continuar lutando para o fortalecimento desse setor que tanto contribui para o avanço econômico do nosso Estado”, disse.