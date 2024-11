Festa de Réveillon em Rio Branco e Cruzeiro do Sul tem locais definidos; confira

O Governo do Acre, em parceria com associações comerciais e prefeituras locais, confirmou a realização do Réveillon da Família, tradicional festa de virada de ano em Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Em Rio Branco, a festa será realizada na Arena da Floresta, com os shows de Léo Magalhães e Wanderley Andrade. Já em Cruzeiro do Sul, o evento será realizado na Arena do Juruá, com apresentações de Tarcísio do Acordeon e Chicão dos Teclados. Haverá ainda um espetáculo pirotécnico de fogos de artifício sem estampido.

A festa também tem como objetivo impulsionar a economia local, com a geração de postos de trabalho temporários e movimentação do comércio durante o período de fim de ano. A informação foi confirmada pela Agência de Notícias do Acre, do Governo do Estado.