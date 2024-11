Filho que confessou matar a própria mãe tem prisão preventiva decretada pela Justiça

A Vara Estadual do Juiz das Garantias da Comarca de Rio Branco converteu a prisão em flagrante para prisão preventiva de Eduardo da Costa Azevedo, de 23 anos, acusado de assassinar a própria mãe. A decisão foi tomada durante audiência de custódia realizada no último domingo (3).

A mulher foi encontrada morta na manhã de sábado (2), em sua casa no Conjunto Esperança, com uma faca cravada no corpo. O corpo foi encontrado por uma vizinha da vítima.

Eduardo confessou o assassinato, alegando problemas de relacionamento com a mãe. Durante a audiência, a defesa de do jovem solicitou a realização de um exame de sanidade mental, alegando a possibilidade de incapacidade. No entanto, a magistrada, Carolina Álvares, negou o pedido, afirmando que não há indícios de que o acusado sofra de transtornos mentais que possam influenciar sua responsabilidade criminal.