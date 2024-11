Flamengo chega ao Arena da Floresta para amistoso histórico contra o Santa Cruz/AC

O time do Flamengo desembarcou na tarde deste domingo, 24, no Arena da Floresta, na Capital, para um amistoso contra o Santa Cruz/AC, marcando a reinauguração do estádio. O jogo reúne torcedores que celebram o retorno de um dos principais palcos esportivos da região.

O Flamengo, que levou um elenco misto para o Acre, inclui jovens promessas e alguns jogadores experientes, mostrando respeito ao evento festivo e ao público local. A equipe realizou um treino leve na tarde de hoje, aproveitando para reconhecer o gramado do estádio, que passou por uma ampla reforma nos últimos meses.

Para o Santa Cruz/AC, o amistoso é uma oportunidade de ouro para enfrentar um dos clubes mais populares do país.

O Arena da Floresta, inaugurado em 2006, é considerado um dos mais modernos estádios do Norte do Brasil. Fechado por um período para reformas estruturais, o local retorna ao cenário esportivo com nova iluminação, melhorias nos vestiários e ajustes no gramado.